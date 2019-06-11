الكاتب محمد العزب: الهجوم على الدراما المصرية في رمضان كان أغلبه "موجه"

قال الكاتب محمد صلاح العزب، مؤلف مسلسلي "هوجان" و"شقة فيصل"، إن الهجوم على الدراما المصرية في رمضان كان أغلبه موجه، مشيرا إلى أن البعض زعم أن الدراما العربية سحبت البساط من المصرية وهذا كلام غير صحيح، ولكن كانت هناك منافسة جيدة وهذا المطلوب.

وأضاف "العزب"، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن صناع الدراما هذا العام عملوا في ظروف صعبة، ولكن أخرجوا منتج جيد وفقا للإمكانيات المتاحة، والتي كانت في أغلبها مقبولة.

ولفت "العزب"، إلى أن النجم الكبير عادل إمام أبدى إعجابه بالمسلسل، وشخصية "هوجان" كان يراها مختلفة، متابعا: "في ناس كتير قالت لي احنا مشوفناش دراما من 20 سنة، لكن تابعنا هوجان وعجبنا، وكتير من النقاد والصحفيين كانوا مبسوطين بهوجان".