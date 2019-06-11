مائة عام على كرة القدم النسائية.. ومازالت تبهر العالم

فى الأيام القليلة الماضية، انطلقت فاعليات كأس العالم لكرة القدم النسائية فى فرنسا، والتى تعتبر أهم منافسة كروية بالعالم، مما يعكس اهتمام عالمي بمشاركة النساء فى مثل هذا النمط الذى ظل محظورًا من قبل لمدة خمسين عامًاعلى النساء لصالح الرجال.



وفى العام الماضى احتفلت لعبة النساء فى فرنسا بمرور 100 عام على وجودها فى متحف لوم بباريس، حيث أقيمت أول مبارة لكرة القدم النسائية على الشواطىء الفرنسية فى 30 سبتمبر 1917 بالتزامن مع الحرب العالمية الأولى.



وقالت أسطورة القدم الفرنسية مارينيت بيتشون صاحبة الـ 81 هدفا لصحيفة"الجارديان" إن كرة القدم النسائية الآن تعيش أزهى عصورها من فريق وطنى على قدر من المسئولية، ونوادى مزدهرة، ومسابقات وطنية ودولية، وهذا مايجعل الرياضة النسوية تصل إلى رصيدها العالمى.



وأضافت إن كرة القدم النسائية بدأت فعليا فى عام 1970، عندما وافق عليها الإتحاد الدولى لكرة القدم، وكانت أول مرة للفريق الوطنى، وتغلب فيها على الفريق الهولاندى بأربعة أهداف مقابل لاشى، ومنذ ذلك الحين تحولت أقسام النساء فى الأندية إلى قوة بارزة، وازدهرت نجمات مثل Sandrine Soubeyrand، Louisa Necib، Eugenie Le Sommer.



ويذكر ان انطلاق بطولة كأس العالم الكروية الثامنة للسيدات، والتى تستضيفها فرنسا فى الفترة من 7 يونيو إلى 7 يوليو، يلتقى فيها منتخب فرنسا بمنتخب كوريا الجنوبية فى مباراة الإفتتاح ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة التى تضم فرنسا وكوريا الجنوبية والنرويج ونيجيريا.



وتقام الفاعليات تسع مدن فرنسية هي العاصمة باريس وليون ونيس ومونبلييه وريمس ولوهافر وفالنسيان ورين وجرينوبل، ويشارك فى البطولة 24 منتخبا مقسمة على 6 مجموعات.

