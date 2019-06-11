الجزائر تستعد لأمم افريقيا بتعادل مع بوروندي وديًا

انتهت قبل قليل المباراة الدولية الودية التي خاضها المنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، أمام نظيره بوروندي بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.



المباريات التي يخوضها محاربو الصحراء استعدادًا لخوض غمار منافسات كأس الأمم الافريقية 2019 المقرر اقامتها في مصر في الحادي والعشرين من الشهر الجاري.



افتتح بغداد بونجاح التسجيل للمنتخب الجزائري في الدقيقة 66 من عمر المباراة، قبل أن يسجل حارس المرمى الجزائري رايس مبولحي هدف بوروندي الوحيد عن طريق الخطأ في مرماه.



ويقع المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة التي تقام مواجهتها على ملعب استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، التي تضم إلى جواره فرق كينيا والسنغال وتنزانيا.



ومن المقرر أن يخوض الفريق الجزائري مواجهة ودية أخرى أمام مالي في السادس عشر من الشهر الجاري.