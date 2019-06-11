قائمة غينيا بيساو النهائية لكأس أمم إفريقيا تضم 22 محترفًا

أعلن باكيرو كاندي المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو قائمة الفريق التي سيشارك بها في منافسات كأس أمم إفريقيا 2019.



وتنظم مصر البطولة على أرضها خلال الفترة ما بين 19 من يونيو الجاري وحتى 21 من يوليو المقبل.



وتلعب غينيا في المجموعة السادسة التي تضم غانا والكاميرون وبنين حيث تخوض مبارياتها على ملعب الإسماعيلية.



وشهدت القائمة انضمام 22 محترفًا بينهم توني سيلفا مهاجم الاتحاد السكندري.



قائمة منتخب غينيا بيساو لكأس أمم إفريقيا:

حراسة المرمى: جوناس مينديز (اكاديميكو فيسيو، البرتغال)، روي دابو (فابريل، البرتغال)، اديمار فييرا كا (UDIB).



خط الدفاع: رودنيلسون سيلفا (كوناس زال، ليتوانيا)، ومارسيلو ديالو (فولهام، إنجلترا)، وجوري سواريس (مافرا، البرتغال)، ومامادو كاندي (سانتا كلارا، البرتغال)، وتوماس دابو (رييتي، إيطاليا)، ونانو غوميز (ماريتيمو، البرتغال). )، إليسيو نادجاك سواريس (ريو أفي، البرتغال).



خط الوسط: سوي ماني (كوفا دي بييداد، البرتغال)، وجوديلسون مامادو تونكارا غوميس «بيليه» (موناكو، فرنسا)، زيزينيو لوبيز (سينيكا، سلوفاكيا)، خورخي بورا نورغييرا (افيس، البرتغال)، جواو جاكويتي (تونديلا، البرتغال)، موريتو كاساما (ريمس، فرنسا).



خط الهجوم: جورنيهو إنتيما (سسكا صوفيا، بلغاريا)، بيكيتي (الشعلة، المملكة العربية السعودية)، توني سيلفا (الاتحاد المصري)، ماما بالدي (أفيس، البرتغال)، روماريو بالدي (أكاديميكا كويمبرا، البرتغال)، فريديريك مندي (فيتوريا سيتوبال) (البرتغال)، جوزيف مينديس (AC أجاكسيو، فرنسا).