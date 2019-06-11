إغلاق باب الترشح لرئاسة الأندية السعودية

أُغلق في تمام الساعة العاشرة من، مساء الثلاثاء، بشكل رسمي، باب الترشح لرئاسة مجالس إدارات الأندية المحترفة السعودية، لمدة 4 سنوات مقبلة.



وأنهت الهيئة العامة للرياضة، فترة ولاية جميع الرؤساء المكلفين للأندية المحترفة، وفتحت باب الانتخابات رسميًا، يوم الأحد الماضي، الموافق 9 يونيو 2019، لاختيار مجالس إدارات جديدة.



ولم يتقدم سعود آل سويلم، بملف أوراق ترشحه لرئاسة نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، حيث كان سيتم فحص وإعلان قوائم المرشحين والناخبين بدءًا من يوم الأربعاء 12 يونيو الجاري تمهيدًا لإجراء الانتخابات يوم 18 يونيو.



وهناك أندية أخرى لم يتقدم لمنصب الرئيس لها سوى شخص واحد، وستتم تزكيته رئيسًا دون الحاجة إلى اقتراع، وجاءت تلك الأندية كالتالي:



تزكية أنمار الحائلي رئيسًا لنادي الاتحاد.



تزكية أحمد الصائغ رئيسًا للنادي الأهلي.



تزكية خالد البلطان رئيسًا لنادي الشباب.



تزكية فهد المدلج رئيسًا لنادي الفيصلي.



تزكية خالد الدبل رئيسًا لنادي الاتفاق.



تزكية حمود العوفي رئيسًا لنادي أحد.



تزكية سعد العفالق رئيسًا لنادي الفتح.



تزكية مساعد الزامل رئيسًا لنادي القادسية.