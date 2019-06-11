الحكم بالسجن 30 يوما متفرقة على متهم بالتحريض ضد المسلمين‎ في كندا

أصدرت محكمة كيبيك في كندا الثلاثاء، حكمًا بالسجن لمدة 30 يومًا في حق مواطنها المدعو بيير ديون، بعدما ثبتت في حقه تهمة التحريض على كراهية المسلمين عبر مواقع التواصل.



وكان ديون البالغ من العمر 49 عامًا قد نشر مقطعي فيديو، يعبر فيهما عن إعجابه بما قام به اليكسندر بيسونيت الذي هاجم المركز الإسلامي في كيبيك سنة 2017 وقتل 6 أشخاص وأصاب 5 آخرين.



ورأى القاضي جيل غارنو أن ما نشره ديون كان مليئًا بـ"الأحكام المسبقة" والكراهية، خاصة عندما دعا الكنديين "لإخراج المسلمين من البلاد"، كما وصف هجرة المسلين بـ"الاجتياح".



وأكد القاضي أن المتهم ليس لديه أي عذر لما اقترفه، وأن حرية التعبير التي ادعاها لها حدود، ثم إن تصريحاته "البغيضة" زادت من ألم المسلمين بسبب المجزرة التي مر عليها سنتان بالضبط يوم نشره للفيديو الأول.



وطالب المدعي العام أن يحكم على المتهم بالقيام بأعمال اجتماعية، فيما دعا محاميه إلى فرض فترة اختبار على موكله مدتها عام ونصف، مع تحديد استعماله الإنترنت وتبرعه بـ1500 دولار لجمعية إسلامية.



لكن القاضي فضل الحكم عليه بالسجن لمدة شهر، على أن يقضيه بشكل متفرق بمعدل يوم في الأسبوع انطلاقًا من تاريخ 21 يونيو الجاري.