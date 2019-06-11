"أهمية السياحة لمصر" بثقافة البحر الأحمر

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم أنشطتها الثقافية بجميع الفروع الثقافية؛ حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا بفرع ثقافة البحر الأحمر، محاضرة بعنوان "أهمية السياحة بمصر" ألقتها إيمان إسماعيل، تحدثت فيها عن أن السياحة تعدّ في مصر أحد أهم مصادر الدخل القومي، بما توفره من عائدات دولارية سنوية، وعوائد العملة الأجنبية التي مكنتها من المشاركة بشكل كبير بالناتج الإجمالي المحلي، ومكافحة البطالة عن طريق توظيف شريحة واسعة من القوى العاملة في مصر، وتعد مصر من أبرز الدول السياحية في العالم بما تستحوذ عليه من أعداد السائحين الوافدين في العالم، وتميزها بوفرة المزارات السياحية على اختلاف أنواعها.



عقد بيت ثقافة الحمراوين محاضرة عن "ترشيد إستهلاك الكهرباء" تحدثت خلالها لمياء عبد ربه، بأن ترشيد إستهلاك الكهرباء هو الاستخدام الأفضل والأوفر والاكفأ للطاقة الكهربائية وله فوائد كثيرة تعود علي الفرد والمجتمع، وفى النادى الصيفى بمدرسة الفريق سعد الدين الشاذلى بمنطقة الخير بقرية أبرق أقيمت محاضرة بعنوان "الناصر صلاح الدين الأيوبى" تحدث فيها عبد الله مبارك عن طفولة صلاح الدين ونشأته العسكرية وتعليمه فنون القتال على يد والده وبداية مطاردته للفرنجه مع نور الدين، ثم توليه قيادة الجيش من بعده حتى أنتصاره على الفرنجة وتحريره لبيت المقدس، كما أقام قصر ثقافة حلايب محاضرة بعنوان "العلم مفتاح الحياة" ألقاها الشيخ فراج أحمد سنوسى، موضحًا أن العلم هو أساس الحياة وهو الركيزة الأساسية للتقدم والنهوض بالمجتمع.



نظمت مكتبة الطفل والشباب بالقصير ورشة فنون تشكيلية لشغل أوقات فراغ الأطفال خلال الأجازة الصيفية والإرتقاء بالمستوى الفني لديهم، لتعليم الاطفال الرسم باستخدام ورق A4 وألوان خشب faber castell وأقلام الرصاص، وعلي هامش الورشة نفذت طفله موهوبه من أطفال المكتبه مجسم منزل باستخدام الكارتون والفوم مع مدربة الورشة ساره محمد أبو بكر.