هولندا تهزم نيوزيلندا بصعوبة في مونديال السيدات

حقق منتخب هولندا للسيدات فوزا صعبا بهدف دون رد على نظيره النيوزيلندي في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم المقامة حاليا في فرنسا.



أحرزت البديلة جيل رورد هدف المباراة الوحيد من ضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع.



ولاحت للمنتخب الهولندي الكثير من الفرص أمام المرمى، في مباراة شهدت إهدار عدد كبير من المحاولات، قبل أن تحرز رورد الهدف القاتل.



وفشل ثنائي هجوم هولندا ليكي مارتنز وفيفيان ميديما في إحراز أهداف رغم الضغط المتواصل، ما جعل نيوزيلندا تتطلع لإنهاء المباراة بالتعادل قبل أن تخسر في الوقت المحتسب بدل الضائع.



وأهدرت مارتنز أول فرصة في المباراة ونجحت الحارسة إيرين نايلر في التصدي لها قبل أن تتوالى الفرص الضائعة لاحقا.



وبهذا الانتصار تقاسمت هولندا صدارة المجموعة مع كندا برصيد 3 نقاط لكل منهما.