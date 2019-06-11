تقارير تكشف حقيقة اهتمام برشلونة بضم بوفون

نفت تقارير صحفية إسبانية الشائعات التي ترددت عن وجود اهتمام من نادي برشلونة الإسباني بضم الإيطالي جيانلويجي بوفون حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وكان باريس سان جيرمان الفرنسي أعلن رحيل بوفون بعد موسم واحد قضاه ضمن صفوف الفريق، في تجربة قصيرة لم يكتب لها النجاح بالنسبة للحارس المخضرم.



صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أكدت أن إدارة برشلونة لا تفكر مطلقا في ضم بوفون، وأنها ترى ضرورة التعاقد مع حارس شاب لديه القدرة على منافسة الألماني تير شتيجن.



وأضافت الصحيفة أن برشلونة قد لا يتعاقد مع بديل للهولندي ياسبر سيليسين حارس البارسا القريب من الرحيل عن النادي، في حالة عدم الاستقرار على حارس مناسب.



يذكر أن سيليسين أعلن نيته الرحيل عن برشلونة خلال الميركاتو الصيفي، رغبة منه في الحصول على مزيد من الدقائق للمشاركة في المباريات بعد اقتصار ظهوره مع البارسا على مباريات كأس ملك إسبانيا.