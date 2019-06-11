جماهير يونايتد تطالب سولسكاير بتدريب خاص لمهاجم الفريق

طالبت جماهير نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب الفريق، باستخدام التدريبات التي كان يمارسها وقت أن كان لاعبا، مع البلجيكي روميلو لكاكو مهاجم الفريق الحالي.



سولسكاير سجل 126 هدفا خلال 11 موسما مع مانشستر يونايتد، من بينها عدة أهداف حاسمة كان أبرزها هدفه في شباك بايرن ميونيخ الألماني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بنهائي دوري أبطال أوروبا 1999، الهدف الذي قاد فريقه لانتصار قاتل بنتيجة 2-1 والتتويج باللقب.



بول ماكجينيس، المدرب المساعد السابق في مانشستر يونايتد، نشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله سولسكاير في تدريبات بمرآب مغلق، ويظهر من خلاله طريقة عمله على كيفية إنهاء الهجمات.



واعتمد التدريب على ركل سولسكاير للكرة بين جانبي المرآب على أن يقوم بتسديد الكرة مباشرة بمجرد أن تصل إليه على المرمى بصرف النظر عن الوضعية التي تصل من خلالها الكرة إلى أحد قدميه.



وبمجرد انتشار الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلت جماهير يونايتد معه، مطالبة بتنفيذ الفكرة على روميلو لوكاكو الذي أهدر العديد من الفرص السهلة منذ انضمامه إلى الفريق قبل عامين قادما من إيفرتون.