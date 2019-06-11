"على طريقة حلاوة العنتبلي".. الفأر المذعور معتز مطر يعلق على شائعة وفاته

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الضوء على رد فعل الفأر المذعور معتز مطر، على الأخبار التي تم تداولها نقلا عن برنامج 90 دقيقة، عن شائعة وفاته.

وعرض الباز خلال برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، فيديو للأجير معتز مطر، وهو يعلق على خبر وفاته وهو في حالة صدمة وذعر شديد قائلا: "في شائعة طلعت بتقول إننا خبطتنا عربية، وإننا مش هنطلع على الهواء تاني، ورغم ظهورنا على الهواء في الحلقة الماضية فإننا ما زلنا نتلقى الرسائل التي تستفسر عن حقيقة الشائعة".

وعلق الباز قائلا: "لغة معتز مطر، تؤكد ما يتدوال عنه قديما بأنه مريض نفسي، ووصل لحالة من تضخم الأنا، والتضخم النفسي، التي تستدعي لأن يذهب إلى طبيب نفسي قريبا".









وأشار إلى أن طريقة رد معتز مطر على هذه الشائعة تشبه مشهد الفنان صلاح نظمي في فيلم باب الوزير، والذي كان يجسد شخصية حلاوة العنتبلي، حينما أراد أن يعرف الفنان عادل إمام بنفسه في الفيلم: "أنا حلاوة بيه العنتبلي، إحنا ولا فخر مليونجي، عم الجزارين"، حيث تحدث بلغة فيها تفخيم للذات.