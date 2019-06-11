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الثقافة
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 09:33 م

"فن الخرز" ورش فنية بثقافة المنيا

فن الخرز ورش فنية
حسام الضمراني
dostor.org/2663518

نفذ بيت ثقافة أبوجرج ورشة فنون تشكيلية عن فن الخرز ذلك لتعليم وتدريب الفتيات على فنون المشغولات اليدوية لعمل أعقاد وسبح وخواتم وأنسيال وحلق بالخرز الملون ذات الأحجام المختلفة، وقدمت مكتبة دهمرو الثقافية على مدار يومين ورشة فنية تشكيلية بعنوان "فرحة العيد" وتدريب البراعم على التعبير عن مظاهر العيد المتنوعة بالقرية وذلك بالرسم والتلوين؛ يأتى ذلك فى إطار إهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بتدريب الفتيات والمرأة على حرفة مفيدة لتستفيد منها الفتاة ولإقامة مشروعات صغيرة لزيادة دخلها وشغل أوقات فراغها بفرع ثقافة المنيا.

وعقد قصر ثقافة أبو قرقاص محاضرة تثقيفية بعنوان "يعنى إيه كلمة وطن" ألقتها ابتسام مكرم تناولت فيها مفهوم الوطن وأهمية غرس حب الوطن، باﻹضافة لورشة تدريب عملى على برنامج صخر بنادى تكنولوجيا المعلومات، كما ناقشت مكتبة أبوان الثقافية كتاب بعنوان "تاريخ بيت المقدس" وقام بالمناقشة علي محمد أنور، بجانب محاضرة بعنوان "تدريب عملي لتطبيق التعداد والترقيم في برنامج وورد" ألقاها جمال أحمد جمال بالمكتبة، وأقام بيت ثقافة صندفا محاضرة بعنوان "دور الأزهر في التنوير" حاضرها حسن الجلاد وتحدث عن الدور الفعال الذى يقدمة الأزهر ومحاربة الأفكار المتطرفة الهدامة.

"فن الخرز" ورش فنية بثقافة المنيا
"فن الخرز" ورش فنية بثقافة المنيا
"فن الخرز" ورش فنية بثقافة المنيا
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