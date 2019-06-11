"دعم مصر": أجندتنا التشريعية سوف تلتزم بفقه الأولويات

أكد المهندس أحمد السجيني، الأمين العام لائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الأجندة التشريعية للائتلاف خلال الفترة المقبلة، سوف تلتزم بفقه الأولويات خلال الأيام المتبقية بدور الانعقاد الجاري، وعلى رأسها القوانين المكملة للدستور والقوانين المرتبطة بإصلاحات هيكلية التي تعظم من موارد الدولة ومنها مراجعة تطبيقات قانون أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى تعديلات قانون الاستثمار وقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وقانون إدارة المخلفات الصلبة بأنواعها.



وأضاف "السجيني" لـ«الدستور»، أن الائتلاف هو ائتلاف نيابي فقط وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن دوره سيكون منتهي مع انتهاء الفصل التشريعي.

