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الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 09:27 م

غادة عادل وأحمد داوود في كواليس "مملكة إبليس" (صور)

غادة عادل وأحمد داوود
أمير محمد خالد
dostor.org/2663511

نشر الفنان أحمد داوود صورا من كواليس مسلسل "مملكة إبليس"، تجمعه بالفنانة غادة عادل، وعدد من أبطال المسلسل أثناء التصوير، وعلق عليها "قريبا مسلسل مملكة إبليس"، حيث انتهي أبطال العمل الرئيسيون من تصوير مشاهدهم ويتبقي عدد من الحلقات يقوم مخرج المسلسل حاليًا بتصويرها.

ومن المقرر طرح المسلسل في شهر أكتوبر المقبل على تطبيق شاهد بلس التابع لمجموعة قنوات "إم بي سي" على أن يتم عرضه على القناة نفسها بعد ذلك.

العمل من بطولة غادة عادل ورانيا يوسف وسلوى خطاب وأحمد داوود ومحمود الليثي ومحمد جمعة وعلوي الحسيني، ومن تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج طارق الجنايني.

غادة عادل وأحمد داوود في كواليس "مملكة إبليس" (صور)
غادة عادل وأحمد داوود في كواليس "مملكة إبليس" (صور)
غادة عادل وأحمد داوود في كواليس "مملكة إبليس" (صور)
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