زيدان يرفض التعاقد مع إريكسن وفان دي بيك

كشفت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، المُقربة من نادي ريال مدريد، سبب رفض المدرب الفرنسي "زين الدين زيدان" المدير الفني للنادي الملكي، التعاقد مع "كريستيان إريكسن"، أو "فان دي بيك"، في سوق الانتقالات الصيفي لتدعيم صفوف الفريق، والإصرار على "بول بوجبا".



وحتى الآن قام اللوس بلانكوس بإبرام ثلاث تعاقدات، حيث ضم "إيدين هازارد" من تشيلسي، و"لوكا يوفيتش" من آينتراخت فرانكفورت؛ بالإضافة إلى "إيدير ميليتاو" من بورتو.



ويريد "زيدان" كذلك التعاقد مع لاعب خط وسط، حيث يرغب "زيزو" في ضم مواطنه "بول بوجبا" إلى النادي هذا الصيف، ويرفض أي لاعب مُقترح آخر من جانب إدارة النادي وفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" في تقرير لها (طالع المزيد من التفاصيل).



وبحسب الصحيفة المُقربة من النادي الملكي، فإن المدرب الفرنسي يرى أنّ "إريكسن" لاعب توتنهام هوتسبير، يشبه كثيرًا "توني كروس" لاعب وسط الفريق، في أسلوب وطريقة اللعب، وكذلك "لوكا مودريتش"، ولا يريد "زيدان" ضم لاعب يُشبه لاعبيه المتواجدين في الفريق.



وأوضحت الصحيفة أنّ "زيدان" لا يرى "فان دي بيك" ملائمًا للنادي الملكي، على الرغم من الموسم الرائع الذي قدمه مع أياكس، لكن "زيزو" يرى أنه يفتقر إلى الخبرة والقدرة على قيادة فريق بحجم ريال مدريد.



وقالت الصحيفة إنّ "بوجبا" والذي يعشقه مدربه الفرنسي، على استعداد لتخفيض أجره، تماشيًا مع سلم الرواتب والأجور في ريال مدريد، حيث هناك حد أقصى للأجور في النادي.



وأشارت الصحيفة إلى أنّه في حال فشل النادي في ضم "بوجبا" في ظل إصرار اليونايتد في الحصول على 169 مليون يورو، فإن زيدان أخبر الإدارة بالتحرك نحو التعاقد مع الفرنسي "تانجي ندومبيلي" لاعب وسط فريق أوليمبيك ليون.