عروض أفلام كارتون وورش فنية بثقافة سوهاج

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الفعاليات الفنية والثقافية بفرع ثقافة سوهاج، حيث قام قصر ثقافة سوهاج بعرض أفلام الكرتون للرواد وهى "أبلة فضيلة ج1، ح2"، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة الفن التشكيلى لتعليم الرسم الهواه من الرواد وذلك بقاعه الفن التشكيلى، كما بدأت فعاليات الأنشطة المتنوعة الخاصة بالأجازة الصيفية، بقصر ثقافة الطفل حيث تم تنفيذ ورشة فن تشكيلي بالقصر بمشاركة مجموعة من الرواد.



عقدت مكتبة الطفل والشباب بجرجا محاضرة مكتبية ومناقشة كتاب بعنوان "كيف نصنع المستقبل" تأليف روجيه جارودى، بالإضافة إلى سباق معلومات وذلك بمقر المكتبة، ونفذ بيت ثقافة العسيرات ورشة فنون تشكيلية تضمنت رسوم أطفال، كما نفذ نادى المواهب ببيت ثقافة طما ورشة فنية للأطفال لتعليمهم فنون الرسم باستخدام خامات البيئة وتنمية مواهبهم، بينما قام بيت ثقافة المراغة بسرد قصص واقعية للأطفال.