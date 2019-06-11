ورش فنون تشكيلية لذوى القدرات الخاصة بثقافة أحمد بهاء

أقيمت ورشة لتعلیم مبادئ الرسم، وورشة فنون تشكیلیة للأطفال، بجانب ورشة لتعلیم الفتیات فن التطریز وکیفیة أجراء الغرز المختلفة لتنمیة مهارات الفتیات، فی إطار فعالیات أنشطة الأجازة الصیفیة التى تقدمها الهيئة العامة لقصور للثقافة بقصر ثقافة أحمد بهاء الدین للطفل.



كما أقيمت مسابقة ثقافیة للأطفال لتشجیعيهم علی الإطلاع والقراءة، وفی سیاق متصل أقیمت ورشة حکی تناولت فيها مواضیع الصداقة وکیفیة اختیار الصدیق الوفی الذی یدفع ویساعد صدیقه نحو النجاح فی جمیع مجالات الحیاة، كما تحدثت عن إبداعات العالم المصري العالمي الراحل أحمد زويل كقدوة حسنة للأطفال، بالإضافة إلى تنفيذ ورشة طباعة استنسل، وأخرى للفنون التشکیلیة بمشارکة أطفال من ذوی القدرات الخاصة لتنمیة الترکیز والإنتباه من خلال الأنشطة الصیفیة بالقصر وشغل أوقات الفراغ بأنشطة مفیدة تنمی الإبداع وقیم الجمال والمواطنة والتعاون وحب الآخر.