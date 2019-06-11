عائق يمنع برشلونة من حسم صفقات جديدة قبل بداية يوليو

يسعى نادي برشلونة الإسباني لتعزيز صفوفه بصفقات جديدة للمنافسة في الموسم الجديد.



وتفيد صحيفة "آس" الإسبانية، أن البارسا لن يتمكن من حسم أي تعاقدات جديدة قبل 1 يوليو المقبل.



يرجع ذلك لأن برشلونة يواجه خطر عدم موازنة ميزانيته السنوية، وتوضح الصحيفة أنه من المتوقع أن يعلن برشلونة عن بيع عدد من لاعبيه قبل يوم 30 يونيو.



وأوضحت أن هؤلاء اللاعبين هم أندريا جوميز، ومارك كوكوريلا ودينيس سواريز، للمساهمة بمزيد من الأموال في رصيد المبيعات، ليوازن بينها وبين المدفوعات.



ويسعى برشلونة لضم ماتياس دي ليخت من أياكس أمستردام، وأنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد، ومن المرجح أن يبدأ البارسا في حسم تلك الصفقات بداية من 1 يوليو القادم.