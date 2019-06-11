3 أندية تتنافس على ضم دارميان من مانشستر يونايتد

تتنافس ثلاثة أندية أوروبية على الظفر بخدمات لاعب فريق مانشستر يونايتد "ماتيو دارميان" في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.



اللاعب الإيطالي سبق وأن ارتبط بخطوة الرحيل عن الشياطين الحمر في الصيف الماضي، ولكن هذا الأمر لم يحدث في النهاية.



ولكن يبدو أن مشوار "دارميان" في الأولد ترافورد قد انتهى حسب ما ذكرت شبكة "espn" العالمية.



وأوضحت الشبكة المذكورة أن إدارة مانشستر يونايتد أبدت استعدادها للموافقة على رحيل "دارميان" هذا الصيف.



وأفادت أن هناك ثلاثة أندية تتنافس على الظفر بخدمات اللاعب صاحب الـ29 عامًا، وعلى رأسهم فالنسيا، إلى جانب ناديين إيطاليين لم يتم الكشف عن هويتهما.