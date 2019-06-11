مسرح الأنفوشي كامل العدد في العرض المسرحي "سمكمكينو"

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم العرض المسرحي "سمكمكينو" للأطفال بقصر ثقافة الأنفوشي.



وشهد مسرح قصر ثقافة الانفوشي أقبالًا كبيرًا، مما جعل العرض المسرحى كامل العدد، ويصنف العرض غنائي استعراضي بتقنية المسرح الأسود، تدور أحداثه داخل أعماق البحار حول السمكة سمكمكينو وتعرضها للخطر من قبل أحد الصيادين واستمرار رحلة البحث عنها.



العرض من تأليف عبير سعد، ألحان وتوزيع محمد مصطفى، استعراضات شريف عباس، بالاشتراك مع كورال أطفال غنوة، ديكور أماني سمير، أداء ركان محمود، نورهان علي، ميادة الشوكي، غنوة أحمد، عمر سعيد، السيد علام، أحمد علاء، بدور أحمد، نور سامح، بيلار أحمد، أسماء خالد، سيف أحمد، آدم أحمد، نوار سامح، محمد يسري، لؤي حسن، شهد محمد، نادية علاء، عبد الرحمن محمد، جنة محمد، بلال محمود، محمد أحمد، مساعدو إخراج إبراهيم حسن، ومحمد خالد، مخرج منفذ مهند مختار، إخراج رنا بركات.

ويذكر أن العرض من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل بالهيئة، ويعرض يوميا في تمام الساعة 6 مساءً حتى الخميس المقبل على المسرح الصغير بقصر ثقافة الأنفوشي.