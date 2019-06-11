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الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 09:13 م

اسعاد يونس: سهير البابلي في تحسن مستمر ويجمعنا برنامج صاحبة السعادة قريبا

الفنانة إسعاد يونس
الفنانة إسعاد يونس
أحمد عاشور
dostor.org/2663499

كشفت الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة على فضائية DMC، أنها تعد لحلقة تجمعها مع الفنانة سهير البابلي في الموسم الجديد لبرنامج صاحبة السعادة، مشيرة إلى أن الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي في تحسن، مضيفة أنها ستنشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي يجمعهما عما قريب.

وأشارت أن الموسم الجديد من برنامج صاحبة السعادة، سوف يشهد عدد من اللقاءات مع أبطال مسلسلات شهر رمضان الماضي، مشيرة إلى أنها لم تتابع سوى مسلسل "قابيل" بسبب ضيق الوقت وإنشغالها بالتحضير لحلقات الموسم الجديدة.

جاء ذلك خلال حفل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، الخاصة بمشروعات تخرج قسم إدارة الإعلام " كلية الادارة والتكنولوجيا " بمكتبة الإسكندرية، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الفنانة إسعاد يونس، الإعلامي عمرو الليثي، الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، السباح العالمي عمرو السوهاجي المتأهل لاولمبياد طوكيو 2020، محمد مراد مخرج برنامج صاحبة السعادة.

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