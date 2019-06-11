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الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 09:11 م

لحل مشكلة الإزدحام.. أتوبيس يقل الركاب من نقادة لقنا يوميًا

لحل مشكلة الإزدحام..
قنا: إسلام البكري
dostor.org/2663496

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة جنوبي محافظة قنا، بتخصيص مكان في موقف نقادة لأتوبيس شركة الصعيد للنقل والسياحة، لنقل الركاب لمدينة قنا، نظرا للإزدحام في الموقف خاصة مع موسم الامتحانات واحتياج الطلبة والطالبات لسرعة الانتقالات وبنفس التعريفة الرسمية وقدرها ٥ جنيهات فقط.

وقالت المهندسة فاطمة إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز نقادة، إن الوحدة المحلية وفرت أتوبيس شركة الصعيد لنقل الركاب للحد من عملية الإزدحام التى يعاني منها المواطنين يوميًا، لافتًا الي أنه لابد من المواطنين بالالتزام بالجلوس في المقاعد المخصصة حتى يتحرك الأتوبيس ولا يحدث ما حدث سابقا من ترك الركاب لأماكنهم بالأتوبيس والهرولة للميكروباصات الذي يجعلهم يرفعون في التسعيرة ضمانا لنجاح التجربة وتخفيفا من الازدحام بالموقف وحلا لأزمة المواصلات.

وكان الألاف من أهالى مركز نقادة جنوبي المحافظة، قد تقدموا بشكاوي واستغاثات للوحدة المحلية لمركز نقادة، وإدارة مرور قنا، وذلك بشأن عدم تواجد سيارات كافية تقلهم من المركز الي مدينة قنا، خاصةً طلاب جامعة جنوب الوادي مع بدأ إمتحانات نهاية العام الدراسي.

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