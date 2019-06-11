مارتينيز: هازارد في نفس مستوى مبابي ونيمار

أشاد الإسباني "روبرتو مارتينيز" المدير الفني لمنتخب بلجيكا، بلاعب تشيلسي، البلجيكي "إيدين هازارد"، والمُنتقل حديثًا لصفوف ريال مدريد.



الدولي البلجيكي انضم أخيرًا للنادي الملكي، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، قادمًا من البلوز، مُقابل 100 مليون يورو.



وقال مارتينيز في حواره مع صحيفة "آس" الإسبانية: "هازارد تطور كثيرًا خلال السنوات الماضية، وخاصة في المستوى الشخصي، لقد تأقلم مع المسئولية التي أعطيها له، إنه واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ بلجيكا، وهو المرجع للاعبين وكان يجب أنّ يكون القائد".



وأضاف: "لديه شخصية قيادية، لقد ساعد المجموعة كثيرًا، عندما يتطلب الأمر، هازارد يتدخل، إنه إنسان مميز، وهو ما يعني إنه مُستعد لقيادة أي مشروع، لديه مميزات رائعة، ولا يمكنك توقع ما يفعله في الملعب، لديه القدرة على التحرك سريعًا يميًنا أو يسارًا".



وواصل: "إنه يملك جودة ضخمة وهائلة، ويقرأ المباريات بشكل جيد، مما يتيح له اتخاذ القرارات الأكثر ملاءمة في الثلث الأخير من الملعب، إنه شخص هادئ للغاية، شديد التركيز، لا يتأثر بالعوامل الخارجية، ودائمًا يعطي 100% من أجل المجموعة".



وتابع: "هو لم يتأثر أبدًا بمستقبله، لقد كان يتبقى في عقده موسم، وكان عليه الاختيار بين البقاء في تشيلسي، أو الذهاب إلى مشروع جديد ونادٍ آخر، لقد كان يُفكر في ريال مدريد، مُنذ أكثر من عام، مُنذ كأس العالم، ولكنه أخذ الأمر بهدوء كبير، وأعطى للجميع مثالًا، بأنه يجب على اللاعب أن يحترم عقده وناديه، وبعد نهاية الموسم يتخذ قراره، وهو ما حدث".



وأردف: "لقد تصرف بشكل محترف للغاية، وأظهر الاحترام إلى تشيلسي، ولم يتحدث إلا بعد الإعلان عن ذلك، لقد كان مثالًا".



وردًا على "هل زيدان المدرب المثالي له؟"، أجاب قائلًا: "عندما كنت شابًا كنت أنظر إلى شخصية زيدان، سيكون قادرًا على العمل معه، ولن تكون لديهما أزمة في الانسجام سويًا، كل شيء سيُصبح سهلًا للغاية".