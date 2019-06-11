أبها السعودي يؤمن بقاء النابت موسمًا إضافيًا

أعلن نادي أبها، الصاعد حديثا إلى الدوري السعودي للمحترفين، تجديد عقد اللاعب سميحان النابت لمدة موسم رياضي واحد.



وأصدر النادي بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيه إن سميحان (24 عاما) يعتبر من أفضل لاعبي خط الوسط في دوري الدرجة الأولى خلال الموسم الماضي.



وحسبما أعلنه نادي أبها، فإن اللاعب خاض 33 مباراة كلاعب أساسي في الموسم الأخير، سجل خلالها 6 أهداف وأسهم في 4 تمريرات حاسمة.



من جانبه، أعرب النابت عن سعادته بالاستمرار بين صفوف فريق أبها لموسم آخر، متمنيا أن يقدم أفضل ما لديه من أجل إسعاد جماهير النادي.



يذكر أن أبها يستعد بشكل قوي لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين من خلال التعاقدات الصيفية، حيث أعلن في السابق عن الظفر بخدمات كل من أسامة عاشور وسعد بقير بالإضافة إلى النيجيري جابرييل.