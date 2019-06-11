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الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 09:08 م

المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة تاجر فى السلام

المشدد 5 سنوات لعاطلين
حسام التمساح
dostor.org/2663490

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بسرقة "دراجة بخارية" فى السلام.

وأسندت النيابة للمتهم على.أ 25 عاطل، وياسر.م 40 عاطل، تهمة سرقة دراجة نارية، مملوكة للمجنى عليه هانى.ي على النحو المبين بالتحقيقات، كما سرق مبلغ 5000 جنيهً" بالإكراه تحت تهديد السلاح، بالطريق العام، بعد أن أوقفاه أثناء عودته من عمله إلى منزله، وتعدى عليه بسلاح أبيض، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المنقولات.

كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة حيازة سلاح أبيض، يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بدون تصريح.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة السلام، بلاغا من هانى.ي 37 سنه تاجر، يفيد فيه بسرقته، وأدلى بأوصاف المتهمين، وبعمل التحريات والبحث تم التوصل للمتهمين، وإلقاء القبض عليهم واعترف المتهمين بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتمت احالتهما النيابة العامة، التى أحالتهم لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى أصدرت حكمها عليهما بالسجن المشدد 5 سنوات.

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