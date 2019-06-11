المبعوث الأمريكي لسوريا: نعمل على الضغط لسحب القوات الإيرانية من سوريا

أكد السفيرجيمس جيفري الممثل الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا والمبعوث الخاص الأمريكي إلى التحالف الدولي ضد داعش أن قرارات الولايات المتحدة بفرض عقوبات مالية على أفراد وكيانات سورية ليست قرارات أحادية ولكنها جزء من حملة شاملة تم تنسيقها مع شركائنا في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الأخيرة.



وحول مدى التعاطي الأمريكي مع استمرار بشار الأسد رئيسًا لسوريا، قال جيفري "لسنا ملتزمين بأي شخصية، ملتزمون بقرار 2254 من مجلس الأمن الذي اعتمد ديسمبر 2010 وقرارات أخرى بشأن سوريا، ودستور جديد وانتخابات مستقلة بمراقبة الأمم المتحدة وحوكمة تمثل إلى المعايير الدولية وتتفادى الأزمة".



وأكد المبعوث الأمريكي أن الحكومة السورية هي التي دعت إيران إلى هذا النزاع، لافتًا إلى أن إيران، كما فعلت في اليمن، أدخلت أسلحة لسوريا للسيطرة على منطقة الشرق الأوسط، معربًا عن أمله للتعاون مع الشركاء في الشرق الأوسط للضغط لسحب القوات الإيرانية.