الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة في ريف حماة

تمكنت وحدات الجيش السوري، من إسقاط طائرة مسيرة محملة بالقنابل، أطلقتها الجماعات الإرهابية في ريف حماة.



وقالت وكالة انباء "سانا" السورية،، إن الطائرة، التي أطلقتها "جبهة النصرة"، أسقطت في محيط قرية تل ملح شمال مدينة محردة بريف حماة الشمالي قبل وصولها إلى القرية واستهدافها منازل الأهالي وممتلكاتهم.



وذكرت الوكالة، أن الجيش السوري، تمكن من القضاء على مجموعات مسلحة بكاملها في ريفي حماة وإدلب، وذلك خلال رده على الاعتداءات على المناطق الآمنة، وأنه استهدف بالمدفعية والصواريخ، خطوط إمداد الفصائل المسلحة في أطراف بلدة كفر زيتا وقرية الزكاة بالريف الشمالي أيضا.



وبيّن مراسل وكالة انباء "سانا" السورية، أن ضربات الجيش أسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين.



ونشبت في وقت سابق اليوم حرائق عدة في الحقول الزراعية بمحيط بلدة خطاب جراء سقوط صواريخ أطلقتها المجموعات الإرهابية على البلدة شمال غرب مدينة حماة في خرق جديد من قبل الإرهابيين لاتفاق منطقة خفض التصعيد.



وفي ريف إدلب الجنوبي رصدت وحدات الجيش، تحرك مجموعات إرهابية في محيط مدينة معرة النعمان وبلدة حيش فتعاملت معها بالأسلحة المناسبة ما أسفر عن القضاء على مجموعات إرهابية بكاملها في المنطقة.