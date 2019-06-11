ولي عهد أبوظبي يبحث مع الرئيس الألماني سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الألمانية برلين، مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، سبل تعزيز الصداقة والتعاون بين البلدين ومجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام أنه جرى - خلال اللقاء الذي حضره الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي - استعراض العلاقات القائمة بين البلدين وأهم المشاريع المشتركة التي تخدم المصالح المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.



ورحب الرئيس الألماني بالشيخ بن زايد، متمنيا أن تعزز الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ودفعها إلى آفاق أرحب وأوسع.



من جانبه، أكد الشيخ محمد بن زايد أن الإمارات وألمانيا شريكتان في العمل من أجل السلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية، وأن لديهما موقفا مشتركا من نبذ الإرهاب، وضرورة التصدي للقوى التي تدعمه أو تبرر ممارساته، مشيرا إلى أن بلاده تولي العلاقات مع ألمانيا أهمية خاصة، وتحرص على توثيق الروابط بين البلدين، خاصة في المجالات التي تتعلق باقتصاد المستقبل، وما يتصل به من تكنولوجيا وابتكار وبحث علمي وغيرها.



وأكد ولي عهد أبوظبي أن العلاقات بين البلدين لا تنحصر في المجالات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية، إنما تمتد إلى المجالات الثقافية والتعليمية، ما يمنحها عمقا حضاريا وشعبيا خاصا، ويجعلها نموذجا للعلاقات المتطورة باستمرار.