الأربعاء.. آخر ليلة للعرض المسرحي "شباك مكسور" على مسرح الطليعة

يقدم أبطال العرض المسرحي "شباك مكسور" آخر ليلة للعرض غدا الأربعاء على مسرح الطليعة بالعتبة، منذ عرضه في عيد الفطر المبارك.



ويعد "شباك مكسور"عرضا مسرحيا اجتماعيا جديدا قدمه البيت الفني للمسرح مؤخرا، وتدور قصته حول أسرة مصرية بسيطة تعيش في منزل بشباك مكسور لا يقدرون على إصلاحه، وتستعرض الأحداث حياة هذه الأسرة وما يمكن أن يتعرضوا له من تغيرات.



المسرحية من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، تأليف رشا عبدالمنعم وإخراج شادي الدالي، بطولة أحمد مختار، نادية شكري، مجدى عبيد، وليد أبوستيت، على كمالو، ربا الشريف، مروى كشك، هند حسام الدين، مروان عزب، ديكور وأزياء وائل عبدالله، موسيقى يحيى نديم، توزيع موسيقي شريف الوسيمي، إضاءة أبوبكر الشريف.