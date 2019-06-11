الفرنسى جايل مونفيس يتأهل لدور الـ16 ببطولة شتوتجارت للتنس

تأهل الفرنسي جايل مونفيس لدور الـ16 ببطولة شتوتجارت للتنس فئة 250 نقطة على الملاعب العشبية، عقب فوزه على الأمريكي ستيف جونسون بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 7-5 و5-7 و7-6.



ويواجه مونفيس في الدور المقبل الأمريكي دينيس كودلا، الذي أقصى الكرواتي فيكتور جالوفيتش بمجموعتين بواقع 6-3 و6-2.



وتأهل أيضًا الفرنسي جيل سيمون لنفس الدور بعد التغلب على الألماني بيتر جويوفيتسك بمجموعتين مقابل مجموعة 4-6 و6-2 و6-3، حيث يواجه في دور الـ16 الكندي فيلكس أوجر الياسيم، والذى تغلب على اللاتفي إرنست جولبيس بمجموعتين بواقع 7-5 و6-3.



كما أطاح الإيطالي ماتيو بيريتيني، بنظيره الأسترالي نيك كيريوس من الدور الأول بالبطولة، وذلك بعد التغلب عليه بمجموعتين دون رد بواقع (6-3) و(6-4).



ويضرب الإيطالي بالتالي، موعدًا في الدور الثاني مع المصنف الثاني على البطولة الروسي كارين خاشانوف، الذي يحتفل بدخوله للمرة الأولى بين المصنفين العشر الأوائل عالميًا أمس الاثنين.



كما تغلب الفرنسي لوكاس بوي على نظيره الإسباني فيلسيانو لوبيز، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع (6-3) و(3-6) و(7-6)، ليضرب موعدًا في الدور المقبل مع الروسي دانيل مدفيديف.



وصعد المجري مارتون فوسوفيكس على حساب الإسباني جومي مونار بمجموعتين بواقع 7-6 و6-4، ليضرب موعدًا مع الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي.



وعبر الألماني يان لينارد شتروف على حساب الكندي دينيس شابوفالوف بمجموعتين بواقع 7-5 و6-4، ليواجه الصربي ميومير كيكمانوفيتش، الذي أطاح بالألماني فيليب كولشرايبر بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 4-6 و7-5 و6-3.

