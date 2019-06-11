المبعوث الأمريكي لسوريا: يجب وقف الاعتداءات الميدانية

أكد السفير جيمس جيفري الممثل الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا والمبعوث الخاص الأمريكي إلى التحالف الدولي ضد داعش، أن الخطوة الأولى للتعامل في محافطة إدلب السورية هي توقف الاعتداءات ضد الميدانيين والعودة إلى وقف إطلاق النار وخفض حدة التوتر حتى نتمكن من حل تلك المشاكل.



وأضاف أن هيئة تحرير الشام تمثل مجموعات تعمل تحت داعش وتسيطر على مناطق واسعة في إدلب، كما تشكل تهديدًا خطيرًا هناك، معربًا عن أمله في عدم تكرار موجة جديدة من اللاجئين أو استخدام للأسلحة الكيميائية، داعيًا المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع ويحترم هذا الشعب.



وعقد جيفيري، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع وزير الخارجية سامح شكري أكد خلالها مُحددات الموقف المصري تجاه الأزمة السورية، وعلى رأسها الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها، مُؤكدًا على استمرار المساعي المصرية مع مختلف الأطراف المعنية بهدف الدفع قدمًا بالعملية السياسية والعمل على خلق أفق إيجابي لمستقبل البلاد، بالتوازي مع جهود التصدي للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة هناك، وبما يُلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق ويُعيد سيطرته على مقدراته.