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الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 08:14 م

مونديال السيدات 2019: فوز هولندا على نيوزيلندا بهدف قاتل

مونديال السيدات 2019:
وكالات
dostor.org/2663385

حقق المنتخب الهولندي بطل أوروبا 2017، فوزا قاتلا على نظيره النيوزيلندي 1-صفر الثلاثاء، في لوهافر في ختام الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الخامسة ضمن نهائيات كأس العالم للسيدات 2019 في كرة القدم التي تستضيفها فرنسا.

وسجلت جيل رورد الهدف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع (90+2)، مانحة منتخب بلادها فوزا جعله يتساوى في صدارة المجموعة مع نظيره الكندي الفائز الإثنين على الكاميرون بنتيجة مماثلة.

وكانت المباراة ثأرية بالنسبة إلى سيدات نيوزيلندا اللواتي خسرن في مونديال 2015 بهدف وحيد أيضا لنجمة المنتخب لايكي مرتنز.

وقالت مدربة هولندا سارينا فيخمان "أعتقد أن بإمكاننا أن نلعب أفضل مما قدمنا اليوم. لكننا كنا نبحث عن الفوز، فيما كانت نيوزيلندا تسعى الى التعادل أنا سعيدة بأننا حصلنا على ما كنا نسعى إليه".

وتابعت: "بالتأكيد أنا مرتاحة جدا للنتيجة".

وكما قبل أربع سنوات، قاوم المنتخب النيوزيلندي كثيرا، وأحرج نظيره الهولندي، لا بل كان قريبا من التسجيل أكثر من مرة في الشوط الأول عبر أوليفيا تشانس التي أصابت العارضة (11)، وروزي وايت التي حولت الحارسة الهولندية ساري فان فينندال كرتها الى ركنية بأعجوبة (34)، أو حتى كرة لدومينيك بلودوورث مرت بجانب القائم (45).

وفي الشوط الثاني، كثرت الفرص الضائعة من جانب الهولنديات أبرزها لفيفيان ميديما (22 عاما) التي كادت تهز شباك الحارسة النيوزيلندية آيرين نايلر (60).

وعندما كانت الإثارة على وشك أن تخبو، تمكنت رورد التي لعبت الربع الأخير من المباراة بدلا من جاكي جرونن، من رد الروح والأمل للمنتخب البرتقالي بتسجيلها هدف الفوز في وقت قاتل.

واعتبر مدرب نيوزيلندا طوم سرماني أن الخسارة في هذا الوقت المتأخر سيكون لها تأثير "مدمر" على اللاعبات، مشددا في الوقت عينه على أنهن "قادرات على العودة".

أضاف: "لا يمكننا أن نتطلع إلى المباراة ونبدي الندم أو خيبة الأمل (...) علينا التطلع إلى الأمور الإيجابية التي قمنا بها".

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