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رياضة
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 08:12 م

أوكرانيا تتأهل إلى نهائي مونديال الشباب بفوز صعب على إيطاليا

أوكرانيا تتأهل إلى
وكالات
dostor.org/2663382

تأهل منتخب أوكرانيا إلى نهائي كأس العالم للشباب لكرة القدم، والمقامة حاليًا في بولندا، بفوزه على نظيره الإيطالي 1 صفر، اليوم الثلاثاء في قبل نهائي البطولة.

وسجل سيرجي بوليستا هدف المباراة الوحيد لأوكرانيا في الدقيقة.64 وعانت أوكرانيا من النقص العددي بعد أن تعرض دينيس بوبوف للطرد عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة.79

وسجل المنتخب الإيطالي هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عن طريق جيانلوكا سالامنكا، لكن الحكم لجأ إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) ليثبت عدم صحة الهدف، بعد أن اظهر الفيديو اعتداء مهاجم إيطاليا على مدافع أوكرانيا قبل تسجيل الهدف.

وتنتظر أوكرانيا مواجهة الفريق الفائز من مباراة الإكوادور وكوريا الجنوبية، والتي تقام مساء اليوم الثلاثاء.

وبدأت المباراة بأداء حذر من الفريقين، حيث حاول المنتخب الإيطالي التراجع إلى مناطقه الدفاعية منذ انطلاق اللقاء، من أجل أن يستدرج الهجوم الأوكراني إلى مناطقه ومن ثم شن الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة السادسة، جاءت أولى محاولات المنتخب الإيطالي، حيث سدد قائد الفريق ومهاجمه أندريا بينامونتي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن الحارس الأوكراني ولاعب ريال مدريد المعار إلى ليجانيس أندريه ليونين تصدى للكرة ببراعة.

ورد المنتخب الأوكراني على المحاولة الإيطالية الأولى بتسديدة أخرى من لاعبه دينيس بوبوف لكنها لم تشكل خطورة على مرمى الحارس الإيطالي أليساندرو بليزاري.

وسيطرت الخشونة على بعض فترات المباراة، حيث اضطر الحكم إلى ايقافها في أكثر من مناسبة بسبب التدخلات القوية من اللاعبين.

وعاد بليزاري للتألق مجددًا بالتصدي لتسديدة من فيكتور كورنينكو في الدقيقة 22، لينقذ فريقه من فرصة أخرى للأوكرانيين.

وواصل المنتخب الأوكراني بقيادة بوبوف وسيرجي بوليستا والمهاجم دانيلو سيكان تشكيل خطورة على مرمى المنتخب الإيطالي، وأنقذ بليزاري مرماه مجددًا من محاولات الأوكرانيين في الدقيقة.37

ومع الضغط الأوكراني المتواصل، صمد الدفاع الإيطالي في محاولة منه لإمتصاص الهجمات الأوكرانية الخطيرة على مرماه، حتى تمكن من إنهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، خرجت إيطاليا من المناطق الدفاعية إلى الهجوم على مرمى أوكرانيا، لكن الأخير بادل منافسه الهجمات.

وفي الدقيقة 51 انفرد بينامونتي بمرمى المنتخب الأوكراني، وسدد كرة قوية، لكنها جاءت في متناول الحارس الأوكراني ليونين.

وبدأت المباراة تميل بشكل كبير للمنتخب الإيطالي، حيث شكل اللاعب البديل دومينيكو ألبريكو ولوكا بلجريني خطورة كبيرة من الجهبة اليمنى واليسرى على مرمى أوكرانيا، لكن تألق ليونين لعب دورًا كبيرًا في عدم اهتزاز شباك فريقه.

وبينما حاول المنتخب الإيطالي تشكيل خطورة على مرمى ليونين، خطف المنتخب الأوكراني هدفًا في الدقيقة 64، عن طريق بوليستا، الذي تلقى تمريرة رائعة من يوفو كونوبليا.

وسنحت لإيطاليا فرصة تعديل النتيجة، حينما أضاع لاعبه راؤول بيلانوفا فرصة تسجيل الهدف، بعد كرة عرضية وصلت إليه أمام مرمى ليونين لكنه لم يلعبها بالقوة الكافية لتخرج بعيدًا عن المرمى.

وفي الدقيقة 70 كاد فلاديسلاف سوبرياها أن يسجل الهدف الثاني لأوكرانيا، بعد أن انفرد بمرمى بليزاري لكنه وضع الكرة إلى جانب القائم الأيمن.

وتعرض منتخب أوكرانيا لضربة قوية، بعد تعرض لاعبه دينيس بوبوف للبطاقة الصفراء الثانية، ليخرج مطرودًا في الدقيقة.79

ورغم النقص العددي واصل المنتخب الأوكراني تشكيل الخطورة على مرمى إيطاليا، وفي الدقيقة 83 سدد أوليكسي كاشتشوك كرة قوية اصطدمت بالعارضة، لتحرم الأوكرانيين من تسجيل الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 86 سدد كورنيينكو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت إلى جانب القائم الأيمن لبليزاري.

وأضاع كابوني فرصة تسجيل هدف التعادل للمنتخب الإيطالي، حينما انفرد بمرمى ليونين، لكنه سددها بغرابة أعلى مرمى أوكرانيا.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، سجل جيانلوكا سالامنكا هدف التعادل لمنتخب إيطاليا، لكن الحكم لجأ إلى تقنية الفيديو المساعد، ليثبت عدم صحة الهدف بعد أن أظهرت اللقطة اعتداء سالامنكا على مدافع أوكرانيا بالمرفق، ليتم إلغاء الهدف، ثم يطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز أوكرانيا وتأهلها إلى المباراة النهائية.

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