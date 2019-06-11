الإمارات: نتواصل مع الجيش والمعارضة بالسودان لدعم انتقال السلطة

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخاريجة أنور قرقاش، تواصل الامارات مع كافة مكونات المعارضة السودانية ومع المجلس العسكري الانتقالي، من أجل دعم الاستقرار السياسي وانتقال السلطة.



وقال قرقاش في تصريح عبر حسابه على موقع تويتر مساء اليوم الثلاثاء "رصيدنا الخيّر ومصداقيتنا وسيلتنا للمساهمة في دعم الإنتقال السلمي بما يحفظ الدولة ومؤسساتها في السودان الشقيق، لا شك أنها مرحلة حساسة بعد سنوات دكتاتورية عمر البشير والإخوان".



وأضاف "علاقتنا التاريخية والمشتركة والمتميزة مع السودان الشقيق أبدية، وسعينا الدائم للمساهمة في قضايا التنمية والإستقرار سيستمر، خطوطنا ميسرة في التواصل مع كافة الأطراف ودورنا منظوره وطني وعربي وهدفه دعم الاستقرار والانتقال السياسي المنظم والسلس".



يأتي ذلك عقب إعلان قوى إعلان الحرية والتغير المعارضة بالسودان في وقت سابق اليوم تعليق العصيان المدني وبدء عودة العمل إلى مؤسسات الدولة بدءا من الغد.