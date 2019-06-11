رئيس وزراء باكستان يتطلع للقاء بوتين بقمة منظمة شانجهاي

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الثلاثاء، عن تطلعه للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون المقررة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.



وقال خان في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، "آمل أن ألتقي القيادة الروسية في مؤتمر قمة منظمة شنجهاي للتعاون في بيشكيك.. آمل أن ألتقي الرئيس الروسي بوتين.. أعتقد أنه سيكون اجتماعا غير رسمي على هامش المؤتمر.. لقد التقيته لفترة وجيزة أثناء زيارتي للصين خلال المؤتمر الذي نظمه الرئيس الصيني شي جين بينج، لقد قابلته وقتها ولكن هذه المرة آمل أن أجري معه محادثات غير رسمية ".



وستعقد قمة منظمة شانجهاي للتعاون في بيشكيك عاصمة قرغيزستان في الفترة من 13 - 14 يونيه الجارى.

