الموسى وبن نافل يقدمان أوراق ترشحهما لرئاسة الهلال السعودي

أعلن نادي الهلال، وصيف النسخة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، تقديم موسى الموسى أوراقه كمرشح لمنصب رئيس مجلس إدارة النادي.



وأوضح الحساب الرسمي للهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي على النترنت "تويتر"، أن موسى الموسى تقدم بملف ترشحه لرئاسة مجلس إدارة النادي في مقر لجنة الانتخابات، متضمنا قائمة الأعضاء المرشحين في قائمته.



وكان فهد بن سعد بن نافل تقدم باوراق ترشحه في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.

وأوضح الحساب الرسمي للهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن فهد بن نافل تقدم بملف ترشحه لرئاسة مجلس إدارة النادي في مقر لجنة الانتخابات، متضمنا قائمة الأعضاء المرشحين في قائمته.



وكان التقدم بأوراق الترشح في انتخابات الهلال، بدأ يوم الأحد الماضي، وسيتم غلق باب التقديم بعد ساعات قليلة.



ومن المقرر أن يتم الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين يوم الجمعة المقبل، ثم النظر في الطعون المقدمة يومي السبت والأحد.



وبعد انتهاء الماراثون الانتخابي، سيتم اعتماد مجلس الإدارة الجديد لنادي الهلال من قبل الهيئة العامة للرياضة السعودية.

