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الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 08:07 م

سوريا تخسر وديا من أوزبكستان استعدادا لتصفيات كأس العالم

سوريا تخسر وديا من
وكالات
dostor.org/2663369

خسر منتخب سوريا 2-صفر أمام أوزبكستان خلال لقاء ودي في طشقند اليوم الثلاثاء ضمن الاستعدادات للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وتزيد الهزيمة الضغوط على سوريا بعد الخسارة 5-صفر من إيران في لقاء ودي في طهران يوم الخميس الماضي.

وسجل ألدور تشوموروف ثنائية أوزبكستان في الدقيقتين الثانية و42.

وخرجت سوريا من دور المجموعات في كأس آسيا بالإمارات مطلع العام الجاري رغم التوقعات القوية بالمنافسة على اللقب قبل انطلاق البطولة.

وكانت سوريا قريبة من التأهل لكأس العالم لأول مرة في تاريخها في نسخة روسيا العام الماضي لكنها خسرت في مواجهة فاصلة أمام استراليا.

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