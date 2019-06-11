إصابة 14 طفلًا من فريق كرة قدم في حادث مروري

وقع حادث لحافلة في التشيك اليوم الثلاثاء، ما تسبب في إصابة 14 طفلا من فريق كرة قدم للناشئين، حالة أحدهم خطيرة.



وأعلنت إدارة قوات الإطفاء اليوم الثلاثاء أنه تم نقل الأطفال عشرة أعوام والسائق بالإضافة إلى شخصين بالغين كانا برفقة الفريق إلى المستشفى الجامعي في مدينة أولوموك شرقي التشيك.



وكانت الحافلة اصطدمت بشاحنة على أحد الطرق السريعة، وكان الأطفال في طريقهم لخوض مباراة خارج ملعبهم، ولا يزال سبب الحادث غير معلوم.



من جانبها، قالت صحيفة "دينيك" إن الطريق تم تضييقه عند مكان الحادث بسبب أعمال بناء.

