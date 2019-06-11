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تكنولوجيا
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 08:05 م

بـ7 طرق.. احمِ بياناتك الشخصية على "آيفون"

بـ7 طرق.. احمِ بياناتك
وكالات
dostor.org/2663366

تسعى العديد من الشركات للوصول إلى بيانات المستخدمين الشخصية بشتى الطرق، فهي الطريقة الأكثر تأثيرا للوصول إلى أكبر عدد من المستهلكين، ولكن بعض الخطوات على هواتف "آيفون" قد تحمي الخصوصية وتخفف مخاطر التهديدات الأمنية.

ويعد هاتف آيفون، وجميع البيانات الشخصية الموجودة فيه بمثابة كشف كامل لحياتك الشخصية، فهو يضم كل شيء عنك ابتداء من جهات الاتصال، وموقعك الجغرافي على مدار اليوم، وصورك، ورسائلك الشخصية، وبيانات العمل، وحتى حسابك المصرفي.

ويمكن لأي تطبيق يقوم بجمع البيانات، أن يصل لكل هذه البيانات عن طريق هاتفك، لذلك أصبح من الضروري عليك تأمين بياناتك طوال الوقت.

فيما يلي 7 إعدادات خصوصية لهواتف آيفون تساعدك على تأمين وحماية بياناتك، وفقا لتقرير نشرته "نيويورك تايمز":

إعدادات الموقع

عليك بالحرص على عدم تفعيل خاصية الموقع في قسم الإعدادات، فالخاصية ستكشف موقعك لجميع التطبيقات التي تستخدمها، مما يعرض بياناتك للخطر.

الكاميرا

العديد من التطبيقات تطلب منك السماح لها بالدخول لكاميرا الهاتف الخاصة، يمكنك تحديد التطبيقات التي تستخدم الكاميرا من قسم الإعدادات، وإغلاق الخاصية أمام التطبيقات التي لا تريد أن تستخدم فيها الكاميرا.

الميكروفون

مثل الكاميرا، لا يجب السماح لجميع التطبيقات بالحصول على مدخل للجانب الصوتي من الهاتف
تتبع الإعلانات

يمنح آيفون المستخدم خاصية للتقليل من ملاحقة الإعلانات لك، وذلك بتفعيل خاصية "تقليل تتبع الإعلانات" في الإعدادات.

الصور المباشرة

تمتلك هواتف آيفون الجديدة خاصية الصور المباشرة، والتي تلتقط الصورة على شكل فيديو سريع، يبدأ قبل ثانية من نقر زر التصوير.

إغلاق هذه الخاصية سيمنع وصول الصور على شكل فيديو قصير قد يكشف معلومات صوتية أو لقطات غير ضرورية عن حياتك الشخصية، حين مشاركتها مع الأصدقاء.

قراءة الرسائل رغم الإقفال

لحماية معلوماتك الشخصية من كل من حولك، عليك بإغلاق خاصية الرسائل الكاملة التي تظهر على شاشة الهاتف بالرغم من إقفال الشاشة.

البريد الصوتي

يستخدم الكثيرون خاصية البريد الصوتي، لاستقبال الرسائل في حال عدم قدرتهم على الرد على المكالمات.

الصحيفة نصحت المستخدم بوضع كلمة سرية قبل الدخول للبريد، منعا للقراصنة "الهاكرز" من الدخول للرسائل، التي تساعدهم في الحصول على بياناتك.

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