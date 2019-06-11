أبها يجدد تعاقده مع اللاعب سميحان النابت موسما واحدا

أعلن نادي أبها الصاعد حديثا إلى الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الثلاثاء تجديد عقد اللاعب سميحان النابت لمدة موسم رياضي واحد.



وأصدر النادي بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ذكر فيه أن سميحان 24 عاما يعتبر من أفضل لاعبي خط الوسط في دوري الدرجة الأولى خلال الموسم الماضي.



وبحسب نادي أبها، خاض اللاعب 33 مباراة كلاعب أساسي في الموسم الأخير، سجل خلالها 6 أهداف وأسهم بـ4 تمريرات حاسمة.



ومن جانبه، أعرب اللاعب عن سعادته بالاستمرار بين صفوف فريق أبها لموسم آخر، متمنيا أن يقدم أفضل ما لديه من أجل إسعاد جماهير النادي.