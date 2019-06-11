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الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 08:03 م

اتحاد عمال السودان يؤكد عدم الاستجابة لدعوات العصيان المدني

اتحاد عمال السودان
محمد عمر
dostor.org/2663363

دعا الاتحاد العام لعمال السودان إلى بذل مزيد من الجهد ورفع معدلات الإنتاج، مشيدا بعدم استجابة العمال لدعوات الإضراب والعصيان التي دعا إليها بعض أطياف المعارضة.

ووصف الاتحاد العام في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن العصيان يعد حلقة تصعيدية في مناخ الحوار والتفاوض والذي ظل الاتحاد يدعو له ويسانده، وأشاد بالعاملين، وذلك وفق وكالة السودان للأنباء "سونا".

وأكد الاتحاد أن الحركة النقابية ستظل على العهد تدير أمرها ومطلوباتها، وتدافع عن حقوق العاملين بكل بسالة عبر الحوار والتفاوض وكل الوسائل النقابية المشروعة.

وأضاف البيان: "ظلت الحركة النقابية تراقب المشهد إلى أن دعا البعض إلى عصيان مدني وإضراب سياسي عام تصديتم له بكل مسئولية ووطنية، وكانت الاستجابة حول القيادة النقابية فخر ورسالة واضحة لكل من يتوهم أو يحاول الزج بعمال السودان في معركته السياسية.

وأعرب الاتحاد عن امله في أن تتجاوز البلاد هذا المنعطف التاريخي، والذي شهد مسرحه السياسي تحولات كثيرة أفضت إلى حالة من الاحتقان وصولا إلى حالة الفوضى والتعدي ومحاولة تعطيل سير الحياة.

وأعلنت قوى الحرية والتغير المعارضة مساء اليوم عن وقف العصيان المدني؛ لحين إشعار آخر بعد رفض المجلس العسكري طلباتهم.

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