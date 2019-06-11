سلوفاكيا تقسو على أذربيجان بخماسية في تصفيات يورو 2020

اكتسح منتخب سلوفاكيا لكرة القدم مضيفه منتخب أذربيجان بنتيجة 5 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020).



وسجل أهداف المنتخب السلوفاكي ستانيسلاف لوبتكا في الدقيقة الثامنةوجوراي كوشكا في الدقيقة 27 ومارك هامشيك (هدفين) في الدقيقتين 30 و57 وديفيد هانكو في الدقيقة 85، فيما سجل هدف منتخب أذربيجان راميل شاديف في الدقيقة 29.



ورفع منتخب سلوفاكيا رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، وظل منتخب أذربيجان بلا نقاط في قاع الترتيب.

