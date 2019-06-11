شبيبة القبائل يعين الفرنسي فيلود مدربًا جديدًا

أعلن نادي شبيبة القبائل وصيف الدوري الجزائري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعيين الفرنسي هيبرت فيلود، مدربا جديدا للفريق، خلفا لمواطنه فرانك دوما الذي فسخ عقده بالتراضي.



وأوضح النادي على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن فيلود سيوقع على عقده الإثنين المقبل على هامش تفقده لمركز التدريب بمدينة إيفيان الفرنسية الذي يخوض به الفريق معسكره الصيفي، لافتا إلى أن عقده يمتد لثلاث سنوات.



يذكر أن فيلود، سبق له العمل في الدوري الجزائري، حيث درب أندية وفاق سطيف، واتحاد الجزائر وشباب قسنطينة.



من جهة أخرى، كشف شبيبة القبائل عن أن الاستعدادات للموسم الجديد ستبدأ نهاية يونيو الجاري تحت قيادة مدرب اللياقة الجديد الذي سيتم تقديمه في الأيام القادمة لوسائل الاعلام ليحل محل مواطنه الفرنسي رودولف دوفرني، الذي غادر مع دوما.