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الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 07:59 م

إجلاء 300 ألف شخص من غرب الهند تحسبًا للإعصار فايو

إجلاء 300 ألف شخص
وكالات
dostor.org/2663349

أعلنت السلطات الهندية الثلاثاء بدء إجلاء قرابة 300 ألف شخص في ولاية غوجرات في غرب الهند قبل وصول الإعصار فايو المتوقع في غضون يومين.

وقال مسؤول كبير في الولاية جيه ان سينج للصحفيين "توقعت الأرصاد أن يصل الإعصار فايو في وقت مبكر صباح 13 يونيو"، موضحا أنه تقرر "إجلاء 291 ألف شخص يعيشون في المناطق المنخفضة في 10 مناطق ساحلية بحلول بعد ظهر الأربعاء".

واضاف "جميع المدارس والكليات في المناطق الساحلية في سوراشترا وكوتش ستبقى مغلقة يومي 12 و13 يونيو كتدبير وقائي". ولفت الى أنه تم إنشاء 67 مركزًا لإيواء النازحين.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يتكثف فايو الذي يتشكل فوق بحر العرب، ويضرب جوجرات الخميس مصحوبًا برياح تصل سرعتها إلى 135 كيلومترًا في الساعة وأمطار غزيرة.

وخشيت إدارة الأرصاد الجوية الهندية أن يتسبب ذلك في إلحاق أضرار بالمنازل المغطاة بالقش ويقتلع الأسطح والألواح المعدنية ويعطل خطوط الكهرباء والاتصالات ويلحق أضرارًا جسيمة بالطرق والمحاصيل.

ومن المتوقع أيضا أن يسحب نظام الطقس المتجه إلى الشمال الغربي بموازاة الساحل الهندي، الرطوبة من الأمطار الموسمية السنوية في حين تشتد الحاجة إليها في الهند.

وهطلت الأمطار الموسمية على ولاية كيرالا الجنوبية الغربية الأسبوع الماضي ولكنها تأخرت لعدة أيام.

ويعاني ما يقرب من نصف الهند أي أكثر من 500 مليون شخص ظروفًا أشبه بالجفاف بسبب قلة المطر.

كان الصيف قاسيًا بشكل خاص هذه السنة في الهند حيث تجاوزت درجات الحرارة 50 درجة مئوية في ولاية راجستان الشمالية.

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