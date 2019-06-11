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الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 06:50 م

منافسة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي وسان جيرمان على نجم يوفنتوس

البوسني ميراليم بيانيتش
البوسني ميراليم بيانيتش
dostor.org/2663209

تتنافس أندية ريال مدريد، وباريس سان جيرمان، ومانشستر سيتي للتعاقد مع أحد نجوم فريق يوفنتوس الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفي.

ويفيد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن الأندية الثلاث تستهدف التعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش.

انضم بيانيتش إلى يوفنتوس من روما في صيف عام 2016 مقابل 32 مليون يورو وأصبح واحدًا من أهم لاعبي الفريق.

ويفيد التقرير أنه مع اقتراب ماوريسيو ساري من تدريب اليوفي، قد يتجه بيانيتش للرحيل عن السيدة العجوز.

واستعلم كل من باريس سان جيرمان وريال مدريد ومانشستر سيتي عن وضع اللاعب من وكيله فالي رمضاني ولكنهم لم يقدموا بعد أي عرض رسمي.

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