القاهرة : الثلاثاء 11 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
12:07 م

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية
10:52 ص

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي
06:26 ص

تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج
01:17 ص

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر
12:50 ص

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية
12:18 ص

اليوم.. اجتماعات مكثفة بلجان مجلس النواب
10:25 م

3 تعديلات من "إسكان البرلمان" على مشروع قانون البناء الموحد
09:32 م

رئيس دفاع البرلمان: إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس المقدمة
08:42 م

الدبلوماسي جمال بيومي: بريطانيا تفكر في حظر «الإخوان» (حوار)
08:41 م

كرم جابر: اشتغلت على نفسى 4 أشهر للمشاركة فى «لمس أكتاف».. ولن أقبل بمشاهد الأكشن فقط
منوعات
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 06:48 م

ابتلاع الأسماك الحية طريقة للعلاج في الهند

ابتلاع الأسماك الحية
وكالات
dostor.org/2663202

قال موقع إلكتروني إخباري إن أحدث طرق علاج الربو في الهند هو ابتلاع الأسماك الحية.

وأضاف الموقع الإلكتروني "لايف ليك"، صباح اليوم، الثلاثاء، أن آلاف المشترين اصطفوا أمام بائع لشراء الأسماك الحية وابتلاعها في الهند، وذلك لعلاج مرض الربو.

وأفاد الموقع الإخباري بأن الآلاف من المشترين توافدوا على مدينة حيدر أباد بجنوب الهند، لشراء الأسماك الحية من أحد الباعة وابتلاعها، فيما يعرف بـ "براسادام السمك" السنوي، وهو حدث يلجأ إليه المصابون بالربو، بدعوى أن هذا النوع من الأسماك قادر على شفائهم.

وأورد الموقع الإلكتروني الإخباري أن السمك الحي يوضع في عجينة عشبية لونها أصفر، ثم يوضع في أفواه المرضى كعلاج، بدعوى أن ذلك يخلص المريض من الأشياء العالقة في الحلق، ويجنب البعض الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.

ونقل الموقع الإخباري على لسان أكثر من عائلة أن الأسماك الحية تعالجهم من الربو، وبأنه هذا النوع من العلاج بات فعالا ومؤثرا.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

«الميك آب» فرعوني.. ملكات مصر القديمة أول من استخدمن مساحيق البشرة وأدوات التجميل

منذ أقل من شهر

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام

منذ أكثر من شهرين

يُسر حسين.. قصة منتقبة تعشق الأيقونات القبطية

منذ 3 شهر

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»

منذ 5 شهر

الضحك أدب ودين.. دراسة تنفى مقولة «لا دعابة فى الجنة»

منذ 6 شهر

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة

الآن

ليلة الامتحان.. أبرز الأسئلة المتوقعة فى امتحان اللغة الانجليزية لطلاب الثانوية العامة

مدبولي يعقد اجتماعًا لبحث خطوات الاستغلال الأمثل لأراضي الساحل الشمالي الغربي

تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 بـ621 جنيهًا

الجارديان: مصر تتابع المزادات الدولية لاستعادة آثارها المنهوبة

ads
الأكثر قراءة

بشرى سارة.. البرلمان يوافق نهائيًا على قانون زيادة المعاشات

مفاعل ديمونا يعترف بتسريب مواد مشعة

تفاصيل مكالمة حجازي مع القيعي

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. و"عبدالعال" يمازحه: لن أعطيك الكلمة حفاظًا عليك

ألبومات الصور

السيطرة على حريق محدود بمستشفى أسيوط الجامعي

بالصور.. السيطرة على حريق محدود بمصر الجديدة

"رسالة" بكفر الشيخ تنظم مراجعات لطلاب الثانوية العامة بالمجان

مباراة بين ميدو وايتو

رياضة

منافسة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي وسان جيرمان على نجم يوفنتوس

"فرانس فوتبول" تبرز غياب عبدالله جمعة عن قائمة منتخب مصر

مانشستر يونايتد يفاوض برشلونة لحسم صفقة راكيتيتش

نجم الساعة

الريال قادم.. ماذا ينتظر الساحر البلجيكى هازارد بعد انضمامه إلى «قلعة البرنابيو»؟

الأكثر قراءة

بشرى سارة.. البرلمان يوافق نهائيًا على قانون زيادة المعاشات

مفاعل ديمونا يعترف بتسريب مواد مشعة

تفاصيل مكالمة حجازي مع القيعي

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. و"عبدالعال" يمازحه: لن أعطيك الكلمة حفاظًا عليك

الرئيس نيوز

بالأسماء.. حركة التنقلات والانتدابات في "الرى"

"شكري" يتوجه غداً إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا

وزير التنمية المحلية: السيسي يتابع تطورات منظومة النظافة... و"إحنا بنشتغل بجد"

بالصور .. ضوابط "الأعلى للإعلام" للبرامج الدينية والطبية والرياضية و"التوك شو"

"سعفان": مستعدون لإدخال أي تعديل على "قانون النقابات" توصي به الجهات الدولية

كشكول

"تطوير التعليم" يناقش آليات إنشاء مركز تدريب بالتعاون مع القوات المسلحة

غداً.. بدء فاعليات المؤتمر الدولي السادس لجودة التعليم

فريق طلابي مصرى يفوز المركز الثانى فى مسابقة Huawei ICT

"رزق" أمينًا عامًا لجامعة كفر الشيخ

220 درجة حداً أدنى للقبول بالثانوى العام فى دمياط

الأمصار

"التعاون الخليجي" يبحث العلاقات المشتركة مع الأمم المتحدة

صعود النفط مدعوما بتوقعات تمديد اتفاق "أوبك+"

مصر تعلن قائمتها النهائية لأمم إفريقيا بعد استبعاد لاعبين

رسميا.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم يوفيتش

اليمن والإمارات يبحثان التعاون المشترك فى مجال الدعم المؤسسى

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

ابتلاع الأسماك الحية طريقة للعلاج في الهند

وجبة فاصولياء تنقل 200 تلميذ إلى المستشفى

جاكي شان: تعرضت لـ17 إصابة خطيرة أثناء التصوير

الصحة

دراسة: الفطر علاج سحرى للاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎