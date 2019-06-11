الحرس الإيراني ينفي فرار عدد من قادته أو اعتقالهم بتهمة التجسس

نفى المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، الثلاثاء، التقارير الأخيرة التي تحدثت عن فرار قادة من الحرس أو إلقاء القبض عليهم بتهمة التجسس.



ونقلت وكالة "فارس" عن شريف قوله: إن "الشائعات هي تكتيكات معادية باستخدام شبكات وسائل الإعلام الاجتماعية الإجرامية"، مضيفًا: "أن جهات معادية استفادت من هذه المنصات الإعلامية لنشر شائعات حول كبار القادة في الحرس الثوري وعائلاتهم، بفرار بعضهم واعتقال آخرين بتهمة التجسس".



وأصر شريف على أن "الأفراد الذين تمت تسميتهم ينشطون في وظائف جديدة، ويؤدون مهمة جادة في أداء مهمتهم والقيام بواجباتهم، بل كان هناك تقرير حول ظهورهم العلني".



وأفادت بعض المواقع بأن "الجنرال محمد تولايي، النائب السابق للشئون الإستراتيجية للحرس، اعتقل أثناء محاولته مغادرة البلاد، وأنه اعتقل بسبب دوره في عملية إسرائيلية سرقت المحفوظات النووية الإيرانية".



وأشارت تقارير أخرى إلى اعتقال جنرال تم التعرف عليه فقط باسمه الأخير، ويدعى ربيعي، فيما تحدثت تقارير أخرى في أبريل الماضي، عن هروب الجنرال علي ناصري من البلاد، وطلبه اللجوء للسفارة الأمريكية بإحدى الدول المجاورة.