خروج 35.2 مليار دولار من روسيا خلال 5 أشهر

أعلن البنك المركزي الروسي، الثلاثاء، خروج 35.2 مليار دولار من البلاد، خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 86 %، مقارنة مع العام الماضي.



وقال بيان صادر عن البنك إن خروج رؤوس الأموال من البلاد خلال نفس الفترة من 2018 بلغت 18.9 مليار دولار.



وأشار البيان إلى أن خروج هذا المقدار من الأموال مصدره بالدرجة الأولى قطاع البنوك، وأن مقدار رؤوس الأموال الأجنبية في البنوك الروسية ارتفع خلال الفترة الماضية.



ولفت أيضًا إلى أن خروج رؤوس الأموال من روسيا خلال 2018 وصل مقدارها الى 67.5 مليار دولار، بارتفاع قدره أكثر من ضعفين مقارنة مع السنة التي سبقتها.