"صحة شمال سيناء": توفير الخدمة الصحية للمواطن واجب وطني

أكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن توفير الخدمة الصحية للمواطن واجب وطنى على كل شبر من سيناء.



وأعرب وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء - في تصريح اليوم على هامش تفقده لحى الكرامة بالعريش - عن سعيه لتحقيق مطالب المواطنين بتوفير خدمة صحية على كل شبر من أرض المحافظة، مشيرا إلى موافقته على توفير خدمة صحية عاجلة لهم عن طريق القوافل الطبية لحين إقامة وحدة صحية فى الحي، كما قام بمعاينة المبنى المستهدف اقامته كوحدة صحية، والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل سرعة تجهيز المبنى وتخصيصه كوحدة صحية لخدمة أهالى الحى.



ومن جانبه، أكد فتحى عثمان مدير مكتب التثقيف والإعلام الصحي أنه تم تكليف قافلة طبية لتقديم الخدمة الطبية العاجلة لأهالى حى الكرامة، وتوفير الأدوية اللازمة للحالات المرضية، مشيرا إلى استمرار القوافل الطبية لحى الكرامة أسبوعيا لحين الانتهاء من الاجراءات القانونية الخاصة بالمبنى المقترح تخصيصه لإقامة وحدة صحية أو مركز صحى للحى.