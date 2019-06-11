القاهرة : الثلاثاء 11 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
12:07 م

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية
10:52 ص

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي
06:26 ص

تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج
01:17 ص

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر
12:50 ص

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية
12:18 ص

اليوم.. اجتماعات مكثفة بلجان مجلس النواب
10:25 م

3 تعديلات من "إسكان البرلمان" على مشروع قانون البناء الموحد
09:32 م

رئيس دفاع البرلمان: إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لفحص طلبات التجنس المقدمة
08:42 م

الدبلوماسي جمال بيومي: بريطانيا تفكر في حظر «الإخوان» (حوار)
08:41 م

كرم جابر: اشتغلت على نفسى 4 أشهر للمشاركة فى «لمس أكتاف».. ولن أقبل بمشاهد الأكشن فقط
محافظات
الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 06:33 م

محافظ كفر الشيخ: قافلة طبية لجراحة الأطفال بمركزي دسوق والحامول

الدكتور إسماعيل
الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه
أ ش أ
dostor.org/2663177

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تنظيم قافلة طبية لجراحة الأطفال خلال يومي 27 و28 من شهر يونيو الجاري بمركزي دسوق والحامول بالتعاون مع جمعية جراحة الأطفال المصرية، وجامعة كفر الشيخ بحضور الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة.

وعلى صعيد ذي صلة، أضاف المحافظ، أنه تمت مناقشة استكمال أعمال الترميمات بمدارس التمريض، لصالح جودة التعليم وتحسين الأداء بالمنظومة الصحية.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج

منذ 6 أيام

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

منذ أقل من شهر

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»

منذ أقل من شهرين

في تحرير سيناء.. كيف استقبل المصريون خبر التحرير الكامل

منذ أقل من شهرين

والدة الشهيد مصطفى بدوي تدلي بصوتها في كفرالشيخ

منذ 3 شهر

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية

الآن

ليلة الامتحان.. أبرز الأسئلة المتوقعة فى امتحان اللغة الانجليزية لطلاب الثانوية العامة

مدبولي يعقد اجتماعًا لبحث خطوات الاستغلال الأمثل لأراضي الساحل الشمالي الغربي

تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 بـ621 جنيهًا

الجارديان: مصر تتابع المزادات الدولية لاستعادة آثارها المنهوبة

ads
الأكثر قراءة

بشرى سارة.. البرلمان يوافق نهائيًا على قانون زيادة المعاشات

مفاعل ديمونا يعترف بتسريب مواد مشعة

تفاصيل مكالمة حجازي مع القيعي

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. و"عبدالعال" يمازحه: لن أعطيك الكلمة حفاظًا عليك

ألبومات الصور

السيطرة على حريق محدود بمستشفى أسيوط الجامعي

بالصور.. السيطرة على حريق محدود بمصر الجديدة

"رسالة" بكفر الشيخ تنظم مراجعات لطلاب الثانوية العامة بالمجان

مباراة بين ميدو وايتو

رياضة

نزاع ايسلندا وتركيا يزيد من إثارة مباراتهما في تصفيات أمم أوروبا 2020

روجيه ميلا: علينا التتويج بكأس الأمم لمعادلة مصر في 2021

منافسة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي وسان جيرمان على نجم يوفنتوس

نجم الساعة

الريال قادم.. ماذا ينتظر الساحر البلجيكى هازارد بعد انضمامه إلى «قلعة البرنابيو»؟

الأكثر قراءة

بشرى سارة.. البرلمان يوافق نهائيًا على قانون زيادة المعاشات

مفاعل ديمونا يعترف بتسريب مواد مشعة

تفاصيل مكالمة حجازي مع القيعي

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور.. و"عبدالعال" يمازحه: لن أعطيك الكلمة حفاظًا عليك

الرئيس نيوز

"العصار": مصرون على تنفيذ المنظومة الجديدة للقمامة و"تدوير المخلفات"

بالأسماء.. حركة التنقلات والانتدابات في "الرى"

"شكري" يتوجه غداً إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا

وزير التنمية المحلية: السيسي يتابع تطورات منظومة النظافة... و"إحنا بنشتغل بجد"

بالصور .. ضوابط "الأعلى للإعلام" للبرامج الدينية والطبية والرياضية و"التوك شو"

كشكول

"تطوير التعليم" يناقش آليات إنشاء مركز تدريب بالتعاون مع القوات المسلحة

غداً.. بدء فاعليات المؤتمر الدولي السادس لجودة التعليم

فريق طلابي مصرى يفوز المركز الثانى فى مسابقة Huawei ICT

"رزق" أمينًا عامًا لجامعة كفر الشيخ

220 درجة حداً أدنى للقبول بالثانوى العام فى دمياط

الأمصار

"التعاون الخليجي" يبحث العلاقات المشتركة مع الأمم المتحدة

صعود النفط مدعوما بتوقعات تمديد اتفاق "أوبك+"

مصر تعلن قائمتها النهائية لأمم إفريقيا بعد استبعاد لاعبين

رسميا.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم يوفيتش

اليمن والإمارات يبحثان التعاون المشترك فى مجال الدعم المؤسسى

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

منطقة سعودية تحظر مسيرات السيارات خلال الأعراس

أستراليا تخفض توقعاتها لمحصول القمح 11% بسبب الجفاف

ابتلاع الأسماك الحية طريقة للعلاج في الهند

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

دراسة: الفطر علاج سحرى للاكتئاب

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎