الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 06:33 م
محافظ كفر الشيخ: قافلة طبية لجراحة الأطفال بمركزي دسوق والحامول
أ ش أ
dostor.org/2663177
قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تنظيم قافلة طبية لجراحة الأطفال خلال يومي 27 و28 من شهر يونيو الجاري بمركزي دسوق والحامول بالتعاون مع جمعية جراحة الأطفال المصرية، وجامعة كفر الشيخ بحضور الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة.
وعلى صعيد ذي صلة، أضاف المحافظ، أنه تمت مناقشة استكمال أعمال الترميمات بمدارس التمريض، لصالح جودة التعليم وتحسين الأداء بالمنظومة الصحية.
وعلى صعيد ذي صلة، أضاف المحافظ، أنه تمت مناقشة استكمال أعمال الترميمات بمدارس التمريض، لصالح جودة التعليم وتحسين الأداء بالمنظومة الصحية.