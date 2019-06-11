محافظ كفر الشيخ: قافلة طبية لجراحة الأطفال بمركزي دسوق والحامول

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تنظيم قافلة طبية لجراحة الأطفال خلال يومي 27 و28 من شهر يونيو الجاري بمركزي دسوق والحامول بالتعاون مع جمعية جراحة الأطفال المصرية، وجامعة كفر الشيخ بحضور الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة.



وعلى صعيد ذي صلة، أضاف المحافظ، أنه تمت مناقشة استكمال أعمال الترميمات بمدارس التمريض، لصالح جودة التعليم وتحسين الأداء بالمنظومة الصحية.